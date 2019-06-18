Москвичи пожаловались на круглосуточную шумную стройку

Жители дома 4 на улице Юннатов в Савеловском районе вот уже полгода как не могут сомкнуть по ночам глаз. Здесь идет стройка, работы ведутся круглосуточно. Шум, цементная пыль, скрежет по металлу. Как заставить застройщика действовать по закону, выясняла «Вечерняя Москва».

В разное время суток картина, открывающаяся из окон местных многоэтажек, одна и та же — непрекращающаяся стройка.

— Такой стоит гудеж, особенно когда бетон трамбуют, — рассказывает местный житель Алексей Власов.

С восходом солнца на стройке поднимаются и клубы пыли. А еще тут вечная грязь, ревут машины и не прекращается стук отбойников. Местные жители не раз обращались к застройщику, но на их жалобы никто сначала не реагировал.

— У меня в семье два инвалида, — сетует москвичка Анастасия Николаева. — А еще сейчас жара, а окна-то не откроешь.

По словам местных жителей, когда представители застройщика, наконец, объявились, то сразу же сказали, что работы они, конечно, могут завершить быстрее, но тогда будут вести их и ночью.

Но ведь они и так по ночам ведутся!

— А иначе, сказали, строительство затянется еще на год, — пересказывает диалог местная жительница Ольга Павленко. — Ну так пусть тогда обозначат конкретные сроки, когда точно завершат стройку. И пусть себе работают с 8 утра и до 23:00, а не круглосуточно, как сейчас.

Эту проблемы местные жители пытались решить через управу и полицию, но натыкались только на бюрократические отговорки. По словам местного жителя Александра Асанова, он неоднократно писал заявление в правоохранительные органы, чтобы жалоба была направлена в управу Савеловского района. Но...

— Я сделал запрос в управу Савеловского района, рассказал о сложившейся ситуации, — говорит Асанов. — И из управы района ответили, что получили обращение аж через четыре месяца.

Так где оно застряло? Нет ответа.

Шумного застройщика, наконец, проверил Мосгорстройнадзор. Совместно с Центром экспертиз исследований и испытаний в строительстве (ГБУ «ЦЭИИС») эксперты выявили нарушения в качестве монолитных работ. Кроме того, удалось подтвердить и высокий уровень шума, на который так жаловались местные жители.

— Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах, — отметил председатель ведомства Олег Антосенко. — Генеральному подрядчику выданы предписания с конкретными сроками устранения нарушений. Также возбуждено дело об административном правонарушении с наложением штрафных санкций. Установлен контроль до полной ликвидации нарушений.

По словам жителей, после проверки стало действительно тише. И они теперь знают: если работы в ночное время возобновятся, надо будет писать коллективное письмо. Ведь чем больше жителей его подпишет, тем проблема раньше и решится.

Напомним, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, делать ремонт — с 19:00 до 9:00, с 13:00 до 15:00, а также в воскресенье и праздничные дни.

Прямая речь

Правозащитник Андрей Медведев:

Чтобы на эту ситуацию обратили внимание, нужно обращаться в прокуратуру, в Стройкомплекс Москвы, Департамент природопользования. Есть очевидные нарушения, которые зафиксированы и сняты на видео. Здесь только один вопрос: почему соответствующие структуры бездействуют?

Читайте также: Около парка «Сокольники» расположилась опасная парковка