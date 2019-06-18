Проблемы насилия в семье обсудят на двухдневном семинаре

В столице 18 и 19 июня пройдет тренинг «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017–2022 годы». На медиатренинге по проблеме насилия в отношении женщин, а также по поводу их участия в принятии общественно значимых и политических решений участники изучат стандарты журналистской работы по этим темам. Семинар проведет Совет Европы совместно с МИД РФ, Министерством труда и социальной защиты, Аппаратом уполномоченного по правам человека.

«Вечерняя Москва» связалась с представителем одного из организаторов, главой Департамента Совета Европы по вопросам человеческого достоинства и равенства полов Николя-Даниэлем Кангеми, который рассказал о значимости мероприятия.

— Средства массовой информации играют очень важную роль в продвижении равенства между мужчинами и женщинами, предотвращении насилия в отношении женщин и освещении их участия в принятии общественно значимых и политических решений. Они могут способствовать позитивным структурным изменениям, но могут и воспрепятствовать этому, транслируя стереотипы и взгляды, которые оправдывают дискриминацию женщин, — отметил собеседник издания.

Он уточнил, что именно по этой причине в рамках проекта «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017–2022 годы» организован специальный двухдневный семинар для прессы.

— Мы очень рады активному участию в мероприятии журналистов, представляющих разные регионы Российской Федерации, — подчеркнул он.

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