Сертификаты о сдаче предпрофессионального экзамена в Москве получат около тысячи кадет
Почти тысяча кадет, которые успешно сдали предпрофессиональный экзамен, получат в Москве специальные сертификаты. Указанные документы будут учитываться во время поступления молодых людей в высшие учебные заведения.
В 2019 году в столице выпускной кадетских классов пройдет впервые. ЕГЭ для каждого из направлений было стандартным, а вот предпрофессиональные экзамены отличались.
Например, как передает Информационный центр правительства Москвы, ученики по профилю МЧС тушили пожары и проходили полосу препятствий.
Ребята, получавшие образование по направлению «Воздушно-космические силы», собирали беспилотный летательный аппарат и совершали полет в учебном центре Московского авиационного института.
Ученики, набравшие 61 и более баллов из 100 за теоретическую и практическую части испытания, получили сертификаты об успешном прохождении испытаний.
На сегодняшний день в столичных кадетских классах обучаются около 17 тысяч ребят.
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