Юношеский дискуссионный экологический клуб создадут в Москве

Создание юношеского дискуссионного экологического клуба анонсировал руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По словам главы ведомства, на встрече с призерами олимпиад по экологии московские школьники поддержали идею создания клуба.
— Участники клуба смогут делиться своими идеями с департаментом и обсуждать проекты в сфере экологии, — приводит слова Антона Кульбачевского агентство городских новостей «Москва».
В скором времени в социальных сетях появится специальная группа для предложений от участников клуба. Кульбачевский также подчеркнул, что дискуссионный клуб станет своеобразной кузницей кадров.
Название клуба и площадка для собраний еще будут обсуждаться. Помимо школьников, в нем примут участие специалисты департамента, преподаватели школ и вузов.
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