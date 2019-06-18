Расторопша оказалась эффективной против гепатита C
Ученые случайно обнаружили, что основной компонент лекарственного растения расторопши, силибинин, обладает противовирусным действием. Проведенные клинические испытания показали его эффективность против гепатита C. Об этом пишет издание Forschung.
— На самом деле мы хотели проверить совсем другую гипотезу с помощью небольшого клинического испытания. Мы хотели показать, что силибинин, основной компонент экстракта расторопши, снижая окислительный процесс клеток печени, увеличивает эффект стандартной терапии интерфероном, — рассказал профессор Питер Ференци из расположенного в Австрии Венского медицинского университета.
В итоге ученым не удалось провести успешной демонстрации антиоксидантных свойств растения, но они доказали его существенный противовирусный эффект.
Подчеркивается, что несмотря на свою эффективность, активное вещество расторопши на данный момент рассматривается только как дополнение к стандартной терапии.
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