Минздрав предупредил о небезопасности альтернативного выявления туберкулеза
Представители Министерства здравоохранения рассказали, что не рекомендуется использовать альтернативные способы выявления туберкулеза, кроме пробы Манту. Все дело в необходимости внутривенных манипуляций.
Ранее стало известно, что группа людей из Магнитогорска записала видеообращение на прямую линию Владимиру Путину с вопросом о замене в рамках ОМС пробу Манту на альтернативные современные виды тестов для выявления туберкулезной инфекции — квантифероновый тест и Т-спот.
В Минздраве подчеркнули, это подобные решения не рекомендуются к реализации.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули положительные характеристики традиционного способа — пробы Манту.
— Данная методика признана как наиболее безопасная и эффективная в странах с высокой заболеваемостью туберкулезом. Массовые скрининговые методы обследования в нашей стране являются обязательными для детского населения, — передает РИА Новости слова представителей Минздрава.
Уточняется, что вместо рекомендованных для применения в массовом скрининге методов выявления туберкулеза могут быть использованы и лабораторные исследования. Но только по желанию родителей.
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