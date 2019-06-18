«Лосиный Остров» соединят с другими зелеными зонами

После завершения работ пространства сформируют сеть центров притяжения, которая повысит качество среды в округе, разнообразит досуг жителей.

Создание равных возможностей и равного комфорта для всех горожан — это сегодняшний приоритет городских властей.

— Так, благоустройство на Байкальской улице сформирует «зеленый променад» — экологичный и удобный для жителей маршрут, который соединит парк «Лосиный Остров» с другими озелененными территориями города и Подмосковья. Концепцией предусмотрено насыщение всей длины маршрута разнообразными функциями — малыми общественными пространствами с площадями для встреч, фитнес-зонами с профессиональными уличными тренажерами и памп-треком, детской площадкой с двухуровневым уличным игровым комплексом, — рассказали в институте.

Архитектурно-художественная концепция сквера «Русские узоры» на улице Полимерной предполагает создание своего собственного «лица» пространства. При помощи средств комплексного благоустройства, ландшафтной архитектуры и современного дизайна среды территория станет комфортной для жителей и безопасной, в том числе она будет адаптирована для использования маломобильными группами населения. Детские площадки будут обновлены, на них установят игровые комплексы, качели, карусели, горку, песочницу и лавочки для родителей. Также здесь появятся велосипедная дорожка и зона тихого отдыха с малыми архитектурными формами.

Кроме того, местами притяжения, благоустроенными по проектам ИГСП, станут часть Федеративного проспекта, пространство возле прудов на улице Красный Казанец, сквер «Перовская слобода», часть Сиреневого бульвара, Ивановский лесопарк, улица Лухмановская и другие.

Помимо этого, на востоке столицы продолжается комплексное благоустройство Детского Черкизовского парка. Специалисты начали обустраивать павильоны пункта проката и раздевалки.

— Сейчас на севере парка активно ведутся работы по устройству нового кластера альтернативных видов спорта, в состав которого войдут скейт-парк и памп-трек, их уже строят. Помимо этого, здесь будет создана вся необходимая инфраструктура для проведения тренировок: зона отдыха для спортсменов, велопарковки, а также пункт проката оборудования и раздевалка. Общая площадь кластера составит более четырех тысяч квадратных метров, — рассказали в столичном Департаменте капитального ремонта.

Строители уже подготовили основания для монтажа будущих павильонов. Сейчас специалисты занимаются устройством колонн, связующих балок и конструкций кровли. Затем рабочие приступят к внутренней и внешней отделке павильонов. Сейчас в парке прокладывают дорожки, систему освещения и другие коммуникации. Также специалисты реконструируют поле для игры в регби и обновляют амфитеатр.

Территорию парка дополнительно озеленят. Здесь разобьют цветники, высадят деревья и кустарники. Завершить работы по благоустройству планируется летом этого года. Работы идут и в других округах столицы. В Таганском районе московского центра проводится благоустройство сквера имени Талалихина.

— Помимо озеленения, замены газонов и цветников, установки фонарей и новых садовых диванов, тут будет организована новая историческая зона в память о подвиге летчика-истребителя Виктора Талалихина, — рассказали в пресс-службе префектуры Центрального округа.

Проект благоустройства на улице Краснобогатырской. После его реализации здесь появятся удобные дорожки, также высадят деревья и кустарники и разобьют клумбы и газоны Фото: Институт градостроительного и системного проектирования

Уже установленный на территории сквера памятник Герою Советского Союза будет дополнен мемориальной стелой, а также инсталляцией макета самолета И-16.

— Именно на этом самолете, И-16, в ночь на 7 августа 1941 года Виктор Васильевич совершил свой подвиг. Одним из первых летчиков-истребителей, при обороне воздушных подступов к Москве, он совершил ночной воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика, — добавили в пресс-службе. — За выполнение боевой задачи Виктору Талалихину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Проект благоустройства сквера на каждом этапе проходит обсуждение с жителями близстоящих к скверу домов. Именно москвичи высказали пожелание внести в проект напоминание о подвиге летчика-истребителя. После доработки проекта будет установлена инсталляция из макета самолета И-16 и фонтана.

— Работы будут завершены к концу июля, — пообещали в префектуре.

Идут работы и на севере столицы, где новый облик должен получить парк «Дубки». Здесь уже начали менять сети электроснабжения и освещения. В ходе работ по благоустройству модернизируют все инженерные сети.

— В парке уже провели основные земляные работы, подготовили траншеи для прокладки кабельной канализации. Затем провода и воздушные линии, которые ранее размещались на опорах освещения, будут убраны под землю. От кабельной канализации на поверхность выведут закладные, через которые проведут подключение фонарей и других инфраструктурных объектов, — сообщили в Департаменте капитального ремонта Москвы.

К системе электроснабжения подключат около 300 опор освещения и 50 камер видеонаблюдения. Помимо этого, будут созданы точки подключения для павильона проката и нового катка с искусственным льдом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Создание комфортной городской среды было приоритетом для столичных властей все последние восемь лет. Особенность новой программы в том, что за это пятилетие она должна дойти до каждого района столицы. В каждом из них появится свой центр притяжения, свои пешеходные зоны. Всего же в течение первого сезона программы в Москве будет благоустроено 159 территорий общей площадью 1254 гектара. При этом все работы без исключения проведем с учетом пожеланий горожан.