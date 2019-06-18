Москва стала лидером по доступности городского транспорта среди мегаполисов
Городской транспорт в Москве, исходя из предоставленных Дептрансом сведений, оказался наиболее доступным в сравнении с десятью другими крупнейшими мегаполисами мира.
Специалисты провели исследование, в которое вошли также Берлин, Гонконг, Лондон, Мадрид, Нью-Йорк, Париж, Сеул, Сингапур и Токио. Как выяснилось, общественный транспорт в столице наиболее доступен в России, исходя из официального курса валют. Так, например, для жителя Лондона поездка на метро обойдется в 421 рубль.
Как передает «Российская газета», исследование не будет полным и объективным, если просто сравнить цены без учета средних зарплат населения. В этом рейтинге Москва оказалась уже в середине таблицы. Например, житель Гонконга покупает 2282 единых билета на транспорт. В то время как москвич — 1488.
В столичном Дептрансе сообщили, что особенно выгодно в Москве покупать безлимитные проездные.
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