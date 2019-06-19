Сергей Лавров ответил послу Швейцарии пословицей о санкциях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил пословицей послу Швейцарии, поделившемуся знанием русского фольклора во время церемонии открытия обновленного комплекса зданий швейцарской дипломатической миссии в Москве.
Дипломат Ив Россье прочел стих, составленный из 14 русских пословиц и поговорок, отметив, что часть его работы в России предполагает изучение русского языка и попытки понять нашу страну.
В ответ Сергей Лавров назвал пословицу, которая пригодилась бы Россье в случае попадания под санкции:
— Волков бояться — в лес не ходить, — цитирует главу российского МИДа РИА Новости.
Отметим, Сергей Лавров ранее неоднократно демонстрировал творческий подход к дипломатической работе — в том числе делился стихотворениями собственного сочинения.
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