Доля пожилых среди госпитализированных в 2018 году превысила треть
Министерство труда и социального развития России опубликовало «Доклад о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год».
Согласно документу, количество пожилых людей в общей сумме больных, госпитализированных за 2018 год, достигло 35,9 процента — это на семь десятых процентного пункта превышает показать 2017 года.
При этом уровень госпитализации лиц старше трудоспособного возраста на 100 человек населения данной категории достиг 28,7 процента.
Заболеваемость населения старше трудоспособного возраста составила 202,6 тысячи зарегистрированных заболеваний на 100 тысяч человек населения.
Полный текст доклада опубликован на официальном сайте Минтруда.
Ранее в Министерстве здравоохранения России рассказали, в каких регионах страны зафиксированы наиболее высокие показатели распространенности онкологических заболеваний по итогам 2018 года.
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