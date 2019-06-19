Следком возбудил дело о банде «черных риелторов» в Москве
Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве возбудило уголовное дело по факту хищения квартир бандой так называемых «черных риелторов».
По данным следствия, двое обвиняемых создали преступное сообщество с целью завладеть мошенническим путем чужими квартирами. Жертвами преступников становились одинокие пожилые и больные люди — участники банды втирались к ним в доверие и оформляли жилье на себя.
Другой способ, применявшийся обвиняемыми, заключался во вступлении в право наследования квартиры на основании поддельных документов о браке с умершими владельцами недвижимости.
Обвиняемым удалось получить не менее шести московских квартир подобными способами, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что следствие проверяет информацию о мошенничестве с квартирой на северо-западе Москвы: женщина и ее две несовершеннолетние дочери, как сообщается, могли стать жертвами «черных риелторов».
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