Выпускников попросили не запускать воздушные шары
Директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы России Дмитрий Горшков призвал школьников, которым скоро предстоят выпускные балы, отказаться от запуска воздушных шаров.
Эксперт пояснил, что шары, опускаясь на землю, засоряют территорию, есть также риск, что остатки шариков проглотят животные. При этом радиус загрязнения довольно велик, поскольку ветер может отнести шары далеко от места их запуска.
Руководитель медиаотдела российского отделения Гринпис Виолетта Рябко, в свою очередь, рассказала, что воздушные шарики из латекса разлагаются не менее четырех лет, а фольгированные шарики не разлагаются вообще.
Эксперты не считают безопасными также «китайские фонарики» — бумажные шары, которые запускают, загадывая желание. Дмитрий Горшков предупредил, что известны случаи возникновения лесных пожаров из-за использования таких «фонариков», сообщает РИА Новости.
Ранее с просьбой к жителям столичного региона не использовать воздушные и бумажные шары обратилась Зоя Зотова, председатель комиссии Московской городской думы по экологической политике.
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