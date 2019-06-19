Москвичи смогут понаблюдать за полетом спутника в режиме реального времени
Космический аппарат «ВДНХ-80» весом около трех килограммов выведут на орбиту 5 июля. Мероприятие пройдет в честь юбилея главной выставки страны.
Все желающие смогут понаблюдать за полетом спутника в павильоне «Космос». Космический аппарат «ВДНХ-80» разработали научные сотрудники НИИ ядерной физики имени Скобельцына (НИИЯФ МГУ).
На площадке павильона «Космос» посетители смогут прослушать аудиосообщения с борта спутника и проследить за траекторией его полета.
«ВДНХ-80» будет запущен при содействии Роскосмоса. В честь юбилея главной выставки страны пройдет свыше 100 мероприятий, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Кстати, сотрудники Государственного центрального театрального музея имени Алексея Бахрушина представили 19 июня фотовыставку «Иконы «Русских сезонов». Звезды. Лица. Судьбы» в Венгрии.
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