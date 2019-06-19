Спецборт МЧС России доставил в Москву на лечение двоих детей из Крыма
• 08:13 • 19 июня 2019
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Спецборт оснащен аппаратами искусственного дыхания
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»
Спецборт МЧС России доставил двоих детей на лечение из Симферополя в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Пациенты нуждаются в срочной медицинской помощи. На борту самолета их сопровождал медицинский персонал «Центроспас» МЧС России.
Осуществлявший эвакуацию спецборт оснащен современным оборудованием и аппаратами искусственного дыхания, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Дети переданы в одно из лечебных заведений столицы, где им окажут квалифицированную помощь.
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