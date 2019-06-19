Горошек должен шуршать

Выбирая зеленый горошек, нужно прежде всего обратить внимание на упаковку. Лучше если она будет стеклянной.

Во-первых, под ней не скроются несвежие и перезрелые горошины. А во-вторых, она не вступит с содержимым консервов в химическую реакцию. Но чаще, согласитесь, мы имеем дело с жестяными банками. Осмотрите ее внимательнее: на банке не должно быть никаких вмятин и вздутий. Если есть, значит, продукт испортился и внутри образовались газы, которые и повредили тару.

Теперь внимание на этикетку. Честный производитель обязательно укажет свой адрес, срок годности и условия хранения продукта, а также подробно распишет состав. Отдайте предпочтение консервам, в которых нет пищевых добавок, подсластителей и других улучшителей вкуса. Идеальный вариант — это сам горошек, вода, сахар и соль.

Обратите внимание и на дату. В идеале для консервации должен отбираться молодой, зеленый и сочный горошек «прямо с грядки». Поэтому лучше, если дата производства — июнь или июль. Ну и, конечно, год должен быть не «древним»: чем ближе к дате потребления, тем лучше.

Пары столовых ложек горошка в день достаточно Фото: https://pixabay.com/ru/

Перед тем как опустить банку с горошком в корзину, ее нужно слегка потрясти. Идеальный продукт издает минимум звуков. Если же горошек бьется об стенку банки, значит, в ней не хватает рассола. Если содержимое булькает и квакает, то в банке много воздуха, что снижает качество продукта. И только шуршание доказывает, что консервы закатывали по всем правилам.

Ну и, наконец, важно оценить горошек уже после покупки. Умеренно зрелые и качественно приготовленные горошины на ощупь упругие и оказывают небольшое сопротивление при раздавливании. Если они при этом еще и приятно пахнут, то вы выбрали правильного производителя, и ему в будущем можно доверять. Но помните: зеленый горошек — это все-таки консервы. Есть его можно не каждый день и, разумеется, не в большом количестве. Пары столовых ложек достаточно.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»