Псковские предприниматели изучили столичный опыт работы с порталом поставщиков
Представителей малого и среднего бизнеса познакомили с работой портала поставщиков Москвы, рассказали о его возможностях.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, портал поставщиков поможет значительно упростить работу участников рынка закупок Псковской области.
— Понятные правила работы в системе, электронный процесс контрактования и прозрачные механизмы участия в закупках позволяют оптимизировать трудозатраты участников рынка закупок и сократить время создания оферт, — пояснил он. — Важно, что удобный функционал портала привлекает как столичных, так и региональных участников рынка закупок.
Глава департамента отметил, что на сегодняшний день в системе работают более 151 тысячи поставщиков из всех регионов России, а около 120 пользователей — представители Псковской области.
Между тем заместитель председателя Комитета по закупкам Псковской области — начальник информационно-аналитического отдела Алексей Орловский подчеркнул, что Псковская область нацелена на использование эффективных передовых технологий в области автоматизации закупок малого объема.
— Псковская область целенаправленно выбрала портал поставщиков в качестве площадки для закупок малого объема. Москва является первопроходцем в цифровизации закупочных процессов и фактически лидирует в этой сфере, — сказал он, добавив, что использование интернет-ресурса решает основные задачи, например, формирование конкурентной среды в регионе и повышение прозрачности механизмов участия в торгах.
Отметим, что ежедневно на портале регистрируются 200 новых поставщиков.
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