Строители заплатили 12,5 миллиона рублей штрафов с начала года
На такую сумму экологи Комитета государственного строительного надзора Москвы выписали штрафов строителям с января этого года, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
По словам представителей пресс-службы комитета, специалистами-экологами проведено с начала года почти 1300 проверок строительных объектов. По их результатам составлено 232 протокола за нарушения экологических требований, мероприятий по охране окружающей среды в ходе строительных работ и нарушения по благоустройству и озеленению.
Кроме того, за этот же период рассмотрено более 300 обращений жителей районов по поводу нарушений экологических требований при строительстве, проведены проверки, приняты меры по устранению нарушений.
Также значительное внимание уделяется контролю за работами по озеленению и благоустройству территорий новостроек: в течение года было высажено более 2,5 тысячи деревьев, около 80 тысяч кустарников, выложено 30 гектаров газона, устроено свыше 15 тысяч квадратных метров цветников, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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