Мир кино объединяет детей

С 1 по 9 июля 2019 года пройдет детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». Об этом рассказал и.о. руководителя Департамента нацполитики и межрегиональных связей Иван Петров.

Кинофестиваль «Алые паруса Артека» состоится уже в 27-й раз. Правительство Москвы, конечно, не может оставаться в стороне от такого значимого события. И вот уже более десяти лет мы поддерживаем это мероприятие.

В последние годы мы не только всячески поддерживаем организаторов «Алых парусов Артека», но и предлагаем новые креативные идеи. Например, в прошлом году Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно со столичным Департаментом образования в первый раз провел в рамках кинофестиваля детскую этнографическую олимпиаду.

В ней приняли более 1500 детей. В течение 90 минут они должны были ответить на 40 вопросов, связанных с этнотемой. На официальном открытии кинофестиваля десяти победителям вручили подарочные сертификаты. Из десяти ребят пятеро приехали из регионов, а остальные пятеро — из Москвы. Победителям из регионов мы вручили путевки в столицу на новогодние праздники с обширной экскурсионной программой. А жители столицы получили полугодовой сертификат на бесплатное посещение выставки «Россия — моя история».

Президент Международного детского кинофестиваля "Алые паруса Артека", народный артист СССР Василий Лановой Фото: Зыков Кирилл/АГН "Москва"

В этом году с 27 по 28 июня в рамках кинофестиваля снова пройдет этнографическая олимпиада. И хотя ее участники, может, и не смогут правильно ответить на все вопросы, это в той или иной мере побудит их, приехав домой, вернуться к этой теме и почитать соответствующую литературу. Так они смогут прикоснуться к истории, культуре, традициям, обычаям не только Москвы, но и нашей страны в целом. А десять победителей олимпиады также приедут в столицу.

Еще раз подчеркну, что правительство Москвы безусловно поддерживает кинофестиваль, и каждый год мы предлагаем внедрять новые идеи, которые готовы осуществлять совместно с организаторами. Также хочу обратить внимание на труд артистов, которые принимают участие в «Алых парусах Артека», и поздравить президепонта фестиваля, народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового, совсем недавно получившего медаль Героя Труда из рук президента Российской Федерации Владимира Путина.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»