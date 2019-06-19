Число сделок на вторичном рынке недвижимости столицы выросло на 11 процентов

С января по май ведомство зафиксировало более 61 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи. Это на 11 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда Росреестр зарегистрировал свыше 55 тысяч сделок.

При этом в мае покупатели были не так уж активны: в Москве зафиксировано 11 тысяч сделок — на 26 процентов меньше по сравнению с апрелем этого года. Специалистов эта ситуация не удивляет.

— В течение последних пяти лет показатели мая по числу зарегистрированных переходов прав на вторичном рынке жилья традиционно снижаются по отношению к апрелю, в среднем — на 19 процентов, — подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Мария Макарова. — По всей видимости, данная тенденция возникает в связи с длительными праздниками, из-за которых рынок недвижимости несколько замирает в первой половине месяца. Отсюда и динамика снижения показателей: в мае текущего года она составила 26 процентов, тогда как четыре года назад — при условии, что в мае также было 18 рабочих дней — спад составил 36 процентов.

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