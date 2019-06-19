Эксперты усомнились в необходимости новых правил присвоения воинских званий

Министерство обороны РФ опровергло сообщения о том, что ведомство планирует изменить правила присвоения воинского звания старший лейтенант.

Ранее сообщалось, что благодаря нововведению можно будет устранить дискриминацию в отношении выпускников гражданских вузов, которым сегодня приходится ждать этого звания три года, в то время как окончившие военные вузы получают его на год раньше.

Так или иначе, дискуссии вокруг необходимости изменений правил присвоения званий уже идут в экспертном сообществе.

По мнению военного эксперта Бориса Юлина, в изменении правил присвоения звания старший лейтенант действительно нет смысла.

— Вооруженные силы — не то место, где должны бороться с дискриминацией, — утверждает Юлин. — Это структура, которая должна быть максимально эффективна в военно-стратегическом плане.

Эксперт объясняет, почему в свое время были введены такие различия в получении звания.

— У выпускника военного вуза в отличие от гражданского есть военная подготовка и командные навыки, — рассказывает специалист. — Именно поэтому ему даются такие привилегии перед гражданским, надевшим после вуза погоны. И это продиктовано здравым смыслом. Теперь же будут по-всякому пытаться крутить этот закон и выискивать варианты к обороноспособности страны не имеющие никакого отношения.

Эксперт считает, что выпускники военных вузов неслучайно имеют больше привилегий Фото: Казаков Александр, «Вечерняя Москва»

В свою очередь, общественный деятель Владислав Корсунов предполагает: такая процедура необходима, она уравняла бы выпускников — военных и гражданских.

— Дело в том, что закончившие вуз с военной специализацией получают звание старший лейтенант через год после учебы, — отмечает Корсунов. — А дальше все зависит от того, куда направится служить выпускник, в какого рода войск. Но у него все равно будет преимущество перед тем, у кого диплом гражданского вуза, в более раннем получении следующего звания.

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