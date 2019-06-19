Россия к 2030 году устранит дефицит специалистов по искусственному интеллекту
Российская Федерация к 2030 году намерена полностью устранить дефицит специалистов в области искусственного интеллекта. Об этом говорится в национальной стратегии развития искусственного интеллекта.
— Цель 2024 года — войти в топ-10 стран по образовательным программам в области ИИ. Цель 2030-го — устранить дефицит специалистов в области ИИ, в том числе за счет привлечения ведущих иностранных специалистов, — указано в тексте документа.
Уточняется, что для достижения данных целей планируется разработать программы по формированию навыков в сфере искусственного интеллекта для всех уровней образования. Кроме того, будет введена возможность получения второго бесплатного высшего магистерского образования в этой области, передает РИА Новости.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июня внести проект национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта.
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