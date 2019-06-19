Сергей Собянин: В сети «Магистраль» совершили 55 миллионов поездок
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Twitter пост, в котором он рассказал про работу сети «Магистраль».
— С начала года уже 55 миллионов поездок в сети «Магистраль». До конца лета заработает первая выделенная полоса для магистрального маршрута за пределами центра, — написал Сергей Собянин.
Он уточнил, что новую выделенную полосу разместят на Волгоградском проспекте. С помощью нее жители столичных районов Текстильщики, Кузьминки и Жулебино смогут быстрее добираться до станций Московского центрального кольца на автобусах м89.
С начала года уже 55 млн поездок в сети "Магистраль". До конца лета заработает первая выделенная полоса для магистрального маршрута за пределами центра - на Волгоградском проспекте. Автобусы м89 будут быстрее довозить до #МЦК жителей Текстильщиков, Кузьминок и Жулебино.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 июня 2019 г.
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