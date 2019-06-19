Куклачев высказался о феномене «щенячих глаз»
Руководитель Театра кошек Юрий Куклачев прокомментировал исследование эффекта «щенячих глаз». Он объяснил, что кошки еще лучше владеют искусством манипуляций, чем собаки.
Он рассказал, что кошки буквально сканируют организм человека и легко могут понять, что и где у вас болит. После этого они прикладываются к той области, которая беспокоит хозяина, и начинают «лечить».
Также Куклачев заявил, что кошки умеют считывать мысли человека. Те, которые касаются действий.
— Я сижу, думаю, что надо бы покормить кошку. И вот кошка спрыгивает с холодильника: «Мяу-мяу, давай-давай, корми!», — подтвердил свое мнение Куклачев.
Напомним, что ранее ученые из США объявили, что секрет «щенячьих глаз» раскрыт. По мнению исследователей из Портсмутского университета, благодаря давней дружбе домашней собаки с человеком у питомцев появилась лицевая мышца. Именно с ее помощью собака приподнимает брови «домиком». Своеобразная мимика создала любимый многими жалостливый «щенячий взгляд». Об этом сообщает официальный сайт телеканала «Москва 24».
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