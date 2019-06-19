Священник назвал условие, при котором люди перестанут ходить в церковь

В Русской православной церкви выступили против инициативы об осмотрах и оснащении видеокамерами всех помещений храмов и монастырей. Реакция поступила на проект национального антитеррористического комитета, согласно которому антитеррористические требования должны применяться к любым зданиям и помещениям, в которых проводятся молитвенные религиозные собрания.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Священник, кандидат исторических наук, заместитель декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявил, что большинство прихожан выступят против установки камер внутри храмов:

— Каждый при обсуждении этого проекта подумал о тайне исповеди. По моему глубокому убеждению, есть места священные, в которых присутствие «всевидящего ока» недопустимо. Я уверен, что если на каждого наденем браслет с отслеживанием, то даже в этом случае мы не сможем гарантировать абсолютную безопасность. Есть пределы здравого смысла. Камеры, установленные в сакральных местах, где происходит таинство, вызывают полное недоумение, — подчеркнул Ильяшенко.

Священник подчеркнул, что профессионалы могут решить вопрос с установкой камер по периметру у входа:

— Там можно проследить и на входе отсекать потенциальных нарушителей, возможно, регламенты службы безопасности должны быть выведены на другой уровень. Но это вопрос к правоохранителям. 99 из 100 опрошенных, входящих в храм, не пойдут туда, где есть камеры. В этом причудливость человеческой натуры: сделать селфи в храме или в проруби на крещение, но прихожане будут против следящего оборудования в храме, — подчеркнул священник.

Президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров заявил, что в рамках этой темы есть два аспекта:

— Любая организация и здание должны быть вписаны в общую концепцию безопасности и не быть вне зоны законов. Большие скопления людей привлекают злоумышленников. Антитеррористическая защита есть на всех крупных праздниках вне зависимости от религии. Второй аспект — есть такие места, где камер быть не должно, потому что подобная запись может стать источником утечки информации для потенциального шантажа.

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