Контрольная проверка: как узнать о вреде продукта за один клик

Москвичи уделяют большое внимание здоровому питанию: по статистике компании «Такском», столица в этом лидирует среди городов-миллионников. И в поисках качественных продуктов покупатели теперь полагаются не только на собственный опыт, но и на помощь всевозможных мобильных приложений. Можно ли доверять электронным помощникам — проверяла корреспондент «Вечерней Москвы».

Мобильных приложений, которые умеют проверить качество продукта, лишь отсканировав штрих-код на упаковке, много. И у каждого свои особенности.

Вот одно из приложений обещает подсказать, стоит ли покупать этот товар или же лучше выбрать другой. Предлагает и отправить заявку для его исследования. Но стоило корреспонденту «Вечерней Москвы» попытаться проверить товары с его помощью — ни один штрих-код оно распознать не смогло.

С другим сервисом повезло чуть больше: приложение прочло порядка 80 процентов штрих-кодов.

Первое, что мы решили подвергнуть проверке, — это упаковка чая. Достаточно было поднести штрих-код продукта к телефону, чтобы отсканировать, и на экране высветилась информация о том, что вредных веществ в продукте нет.

Зато в жевательной резинке обнаружились пищевые Е-добавки и другие вредные вещества, перечень которых даже не уместился на экране смартфона. Рядом с названием каждой добавки можно было найти и описание заболеваний, которые они могут вызвать. Например, Е171 провоцирует рак и диабет.

«Дешевые заменители молока» — прочли мы после проверки штрих-кода кефира.

— Я всегда проверяю состав продуктов, — рассказала покупательница одного из супермаркетов Елена Лехова. — Но о таких приложениях слышу впервые. Конечно, пользовалась бы ими. Ведь обычно состав продукта напечатан таким мелким шрифтом — не прочтешь... Вот мой любимый йогурт. Там E-добавок, судя по составу, нет. Я, пожалуй, его возьму.

Не поверив, мы йогурт все-таки проверили. Вредные Е-добавки в нем были, но названы они были иначе. Например, кармин (он может вызвать астму и анафилактический шок). Приложение также сообщило, что производитель не указал в составе девять компонентов! Немало...

— Е-добавки не всегда вредны, — считает диетолог Елена Соломатина. — Другое дело, когда продукт употребляется регулярно. Идет накопительный процесс, что может привести к проблемам со здоровьем.

Диетолог уверена, что подобные приложения, конечно, нужны потребителю, но не менее важно, чтобы они действительно работали, а не были бы фикцией.

— С их помощью можно (что называется, не отходя от кассы) проверить состав любого продукта. Но, к сожалению, об этих новинках многие просто не в курсе, — добавила Соломатина.

Есть и другие сервисы, которые созданы в помощь покупателю. Например, они помогут подобрать продукты, подходящие для человека с определенной группой крови. В таблице приложения собраны продукты трех видов: нежелательные, нейтральные и полезные.

Для вегетарианцев тоже разработано приложение, позволяющее по штрих-коду обнаружить на полках магазина товар, не содержащий продуктов животного происхождения и не тестировавшийся на животных.

А главная проблема таких сервисов заключается в том, что сложно понять, насколько достоверна информация о продуктах, которую эти приложения предоставляют.

«Роскачество» подобные сервисы пока не проверяло. Хотя в ведомстве нам сообщили, что производители могут использовать всевозможные уловки для того, чтобы ввести покупателей в заблуждение.

— Наиболее популярны маркетинговые хитрости. Вот, например, слово «живой». Этот термин не закреплен в отечественных нормативах для пищевой продукции. И этим бессовестно пользуются производители: «живым» называют все — овощи, фрукты, напитки... Да и слово «диетический», которое вы можете увидеть на упаковке, тоже должно насторожить. Ведь под термином «диета» подразумеваются правила употребления пищи, исходя из ее состава и свойств. Так что «диетическим» может быть практически любой продукт: все зависит от того, какие цели преследует человек при соблюдении того или иного режима питания.

Кстати

Трехцветные обозначения «Светофор» появятся в России уже этой осенью. Благодаря им покупатели смогут определить, насколько вреден этот продукт. На маркировке будет размещена информация о количестве содержащихся в нем сахара, соли и жиров. Например, желтые и красные отметки получат чипсы, сладости и другие продукты с высоким содержанием этих компонентов, а зеленой наклейкой наградят полезные для здоровья продукты.

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