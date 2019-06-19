Киноконцертный зал и танцевальные классы появятся в ДК «Северный»
После проведения капитального ремонта в Доме культуры «Северный» оборудуют киноконцертный зал и танцевальные классы.
— Объект расположен в Северо-Восточном административном округе столицы по адресу: 3-я Северная линия, дом 17. После проведения работ здесь появятся кружковые кабинеты детского творчества и развития мелкой моторики, танцевальные классы, гримерные помещения, киноконцертный зал, гардероб и буфет, — сообщили в пресс-службе Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
Помимо этого, специалисты отремонтируют фасады, заменят штукатурку и воссоздадут утраченный лепной декор. Также проектом предусматривается восстановление крылец здания, сообщили на сайте агентства «Москва».
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