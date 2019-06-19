Более 60 атлетов попали под подозрение Российского антидопингового агентства
В черный список антидопингового агентства попали 17 легкоатлетов, три самбиста, пять велогонщиков, одна гимнастка, один боксер, борец, лыжник, два паратлета и два биатлониста.
По данным РУСАДА, «ноги растут»... из Республики Чувашия. Именно там, в одном из спортивных училищ, неоднократно использовали «запрещенные методы» и проводили эксперименты, «связанные с кровью». Проще говоря, допинг в чистом виде.
— Опрошены более 140 человек. По результатам проверки выявлены случаи нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом спортсменов, — рассказали в РУСАДА.
И если бы дело касалось только спортсменов регионального уровня, можно было бы разобраться без шума. Cпортивное училище, в котором проходят проверки, выпускало чемпионов всех уровней.