Предысторию «Игры престолов» снимут в Северной Ирландии
В Северной Ирландии приступили к съемкам приквела нашумевшего сериала «Игра престолов». Стало известно, что предыстория будет называться «Долгая ночь». Первые сцены снимут в провинции Белфаст. Создатели сериала уже оборудовали в локации места для стрельбы.
Сценарий к предыстории «Долгая ночь» создан Джорджем Мартином и Джейн Голдман — она будет шоураннером проекта. Сюжет приквела разворачивается за тысячи лет до событий сериала «Игра престолов».
Создатели заявили, что зрители увидят абсолютно новый кинопродукт. В приквеле не будут принимать участие Таргариены, Ланнистеры, Старки и другие семейства.
Повествование новой киноленты расскажет о долгой зиме Вестероса и приходе Белых ходоков. Об этом сообщает РИА Новости.
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