Ученые назвали связь между внимательностью детей и уровнем их будущей зарплаты
Ученые нашли связь между внимательностью детей и их уровнем заработной платы в дальнейшей жизни. Они сделали вывод, что невнимательные дети в будущем получают меньший оклад, чем их более внимательные сверстники. Об этом сообщает журнал JAMA Psychiatry.
— Мы ожидали, что найдем большие различия в уровне оплате труда между мальчиками и девочками. Вдобавок мы предполагали, что и уровень гиперактивности будет сильно влиять на успешность детей. Оказалось, что оба этих фактора были менее важными, чем простая детская невнимательность, — рассказала Сильвана Коте из расположенного в Канаде Университета Монреаля.
В исследовании приняли участие около трех тысяч семей, дети из которых пошли в детский сад в 1985 году. После того как ребята повзрослели, они начали регулярно проходить опросы, связанные с их карьерными успехами. В итоге оказалось, что наиболее высокие зарплаты оказались у детей, хорошо концентрировавших внимание в возрасте шести лет.
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