Вор обокрал детей в подмосковном дворце культуры
• 20:23 • 19 июня 2019
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Злоумышленник арестован
Фото: https://pixabay.com
В Подмосковье вор обокрал детей во дворце культуры. Пока ребята занимались танцами, прилично одетый мужчина проник в раздевалку и похитил из сумок ребят шесть смартфонов.
Как рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, после совершения кражи злоумышленник уехал на такси.
Похищенные смартфоны обнаружены дома у подозреваемого. Их уже вернули детям. Сейчас мужчина арестован. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает РЕН ТВ.
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