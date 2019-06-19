Юным москвичам расскажут о мимикрии и окрасе животных
Жителям и гостям столицы 20 июня представится возможность посетить лекцию, посвященную особенностям мимикрии и окраса животных.
— В настоящее время в экоцентре «Конный двор» проходит еженедельный цикл занятий для детей и взрослых «ZooРадуга». 20 июня вы узнаете, что такое мимикрия, чем характерны покровительственная и предостерегающая окраски, что означает окрас для разных видов животных, есть ли связь между окраской и типом поведения, образом жизни того или иного представителя дикой природы, — сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Там добавили, что каждую встречу посвящают отдельному цвету радуги и животным, у которых в окраске присутствует этот цвет. Темой следующего занятия станет оранжевый оттенок, а тем гостям, кто придет в одежде этого цвета, подарят сувенир. Посетителей ждет увлекательный мастер-класс, сообщили на официальном сайте агентства «Москва».
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