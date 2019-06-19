«Лежите у церкви»: Шаляпин и Цымбалюк-Романовская поделились рецептом счастья
Прохор Шаляпин и его новая возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская выложили в социальные сети видео, на котором они лежат ночью около храма Вознесения Господня в Москве. Герои видео рассказали секрет их хорошего настроения.
Звезды не стали озвучивать сложных инструкций о том, как жить счастливо. Прохор и Виталина лишь побудили брать с них пример.
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Всем хорошего вечера Обязательно иногда ложитесь ночью у церкви, как мы с @shalyapin_official - и будет вам настоящее счастье #всемдобра #прохоршаляпин #виталинацымбалюкромановская #яполявлюбленнымпостелю
Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)
— Лежите так же, как и мы, у церкви, — так звучит рецепт позитивного настроя Шаляпина и Цымбалюк-Романовской.
Пара продемонстрировала, как именно нужно лежать, чтобы обрести счастье.
Прохор Шаляпин на видео рассказал, что ему очень нравится гулять рядом с церковью Вознесения Господня, он часто там бывает.
Единственное, что смущало Прохора, — это обилие комаров на свежем воздухе в летнее время. Об этом сообщает Nation News.
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