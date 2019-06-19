«Лежите у церкви»: Шаляпин и Цымбалюк-Романовская поделились рецептом счастья

Прохор Шаляпин и его новая возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская выложили в социальные сети видео, на котором они лежат ночью около храма Вознесения Господня в Москве. Герои видео рассказали секрет их хорошего настроения.

Звезды не стали озвучивать сложных инструкций о том, как жить счастливо. Прохор и Виталина лишь побудили брать с них пример.

— Лежите так же, как и мы, у церкви, — так звучит рецепт позитивного настроя Шаляпина и Цымбалюк-Романовской.

Пара продемонстрировала, как именно нужно лежать, чтобы обрести счастье.

Прохор Шаляпин на видео рассказал, что ему очень нравится гулять рядом с церковью Вознесения Господня, он часто там бывает.

Единственное, что смущало Прохора, — это обилие комаров на свежем воздухе в летнее время. Об этом сообщает Nation News.

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