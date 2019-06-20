Столичные водоемы впервые начал курировать гексакоптер
Впервые в этом сезоне за купальщиками в московских водоемах следит гексакоптер. Это мощный летательный аппарат, который способен перемещать груз порядка 7 килограммов. У него есть камера, работающая как видеорегистратор.
— Это мощный летательный аппарат, способный перемещать груз порядка 7 килограммов, так что легко может одновременно нести на себе спасательный жилет, медицинский чемоданчик для оказания первой помощи, мегафон и другое, — рассказал корреспонденту «РГ» руководитель группы беспилотных летательных аппаратов ГКУ МГПСС Ярослав Черногоров.
Функций у гексакоптера несколько: он мониторит поверхность воды, и в случае необходимости «провожает» нарушителя до берега, также он может доставить средства спасения до прибытия спасательного катера. Еще аппарат предупреждает, что в жару надо сидеть в тени. Гексакоптер можно использовать и ночью, так как в комплекте есть тепловизор.
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