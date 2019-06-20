Елена Малышева два часа шла по улице босиком ради «рекорда»
Известная телеведущая Елена Малышева рассказала подписчикам микроблога о своем своеобразном рекорде.
Врач-терапевт опубликовала фотографию, на которой она позирует с белыми туфлями в сумке. Малышева призналась: за день до этого она два часа шла босиком по улице.
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А я сегодня сняла туфли и два часа(!!!) шла пешком до дома!!! Итог дня: пройдено 10,69 км; сделано 15 343 шагов; потрачено 905 ккал (всего!!!). И все-таки, я рада! Спасибо задушевное @aidyndzhebrailov за компанию, мужество и героизм!!!
Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)
— Итог дня: пройдено 10,69 километра; сделано 15 343 шагов; потрачено 905 килокалорий (всего!!!). И все-таки я рада! — написала телеведущая в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «ВМ»).
В свою очередь ее поклонники принялись хвастаться своими достижениями.
— Ой! Елена Васильевна! Я каждый день прохожу по 15–17 тысяч шагов, — рассказала фанатка.
Некоторые попросту оценили старания и характер 58-летней женщины.
— Елена Малышева — пример для всех! — отметил юзер.
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