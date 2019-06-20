Жена рэпера Гуфа рассказала о «скотском отношении» врачей к травме их сына
9-летнего сына рэпера Гуфа и телеведущей Айзы Анохиной доставили в больницу с сотрясением мозга. Об этом супруга певца сообщили в своем микроблоге.
Происшествию она посвятила отдельный пост, где рассказала, что не только серьезно испугалась за сына, но и осудила врачей за халатное отношение.
По ее словам, им пришлось сменить несколько больниц прежде, чем удалось найти нужного специалиста.
— Второе сотрясение за 9 лет и скотское отношение в учреждениях бесплатной медицины. Сменили две городские больницы с 15:00, диагноз поставили в 00:00. Провели много часов в приемном отделении в коридоре. Наслушались грубостей от врачей, — написала Анохина.
В настоящий момент жена Гуфа подыскивает подходящую клинику для сына, чтобы доверить его здоровье квалифицированным врачам и не волноваться.
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