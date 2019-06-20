Агент Гелы Месхи прокомментировала слухи о его разводе с Екатериной Климовой
Агент актера Гелы Месхи Ольга Логинова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о его разводе с Екатериной Климовой. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.
По ее словам, Гела Месхи предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Ольга Логинова считает, что супруги не собираются разводиться.
— Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда, — сообщила Ольга Логинова.
Ранее стало известно, что 27 мая актриса Екатерина Климова подала на развод со своим вторым мужем Гелой Месхи. Соответствующий иск поступил в Хамовнический суд Москвы. На слушании будет решено, с кем останется их трехлетняя дочь Изабелла.
Читайте также: Екатерина Климова показала снимок, на котором выглядит ровесницей дочери