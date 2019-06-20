Пожарные ликвидировали возгорание на чердаке жилого дома
• 12:55 • 20 июня 2019
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Пожарные продолжают ликвидировать возгорание
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
Пожарные локализовали возгорание на чердаке жилого дома на улице Шухова, дом 5. Об этом сообщили в Twitter МЧС России по городу Москве.
Из здания эвакуировали 10 человек. На месте происшествия организовано вентилирование чердачного пространства по удалению продуктов горения.
В 12:45 возгорание ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.
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