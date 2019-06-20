Киркоров может сыграть в фильме «Последний богатырь-2»
Филипп Киркоров заинтриговал своих поклонников новым постом в «Инстаграм». Он выставил фото с хлопушкой-нумератором — незаменимым атрибутом для съемок кино.
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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
Название фильма тоже не осталось в тайне. На кинохлопушке написано название картины — «Последний богатырь-2».
Почитатели таланта артиста радостно отреагировали на загадочное фото:
— Круто, будет интересно, — написал vadimorekhov_official.
— Филипп, ждем !!! Удачных съемок, — поддержала певца tsybulialika.
— Это будет захватывающе, жду не дождусь, — прокомментировала фото emicat13.
Тем не менее Филипп сохранил интригу в тайне и не стал уточнять, какую именно роль сыграет и примет ли вообще участие в съемках фильма.
Кинокартина «Последний богатырь: корень зла» выйдет в прокат в начале зимы 2020 года. Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко.
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