Астролог рассказала, когда Екатерину Климову ждет новый роман

В конце мая стало известно, что знаменитая актриса, многодетная мама Екатерина Климова решила развестись со своим вторым мужем актером Гелой Месхи спустя пять лет брака. Уточняется, что соответствующий иск в Хамовнический суд Москвы поступил 27 мая. Для многих поклонников это стало большой неожиданностью, ведь пара казалась абсолютно счастливой. Что же произошло в семье Екатерины, почему она решила расстаться с супругом, объяснила «Вечерней Москве» астролог Марина Невская.

— Екатерина Климова — народная любимица, все желают ей только большого личного счастья. Но чаще всего жизнь вносит свои коррективы, которые не видны с самого начала, особенно когда речь идет о совместимости. В ситуации с Гелой Месхи она действительно неудачная. Не все так мрачно, конечно же... Екатерина родилась под счастливой звездой, и ее природное обаяние, талант вытащат ее из любого фиаско.

Водолеям не привыкать к одиночеству и к самостоятельности среди большого скопления вокруг себя людей. У такой красивой женщины не может не быть поклонников. Правда, пару лет все же придется немного потерпеть душевный дискомфорт. Следующий яркий роман возможен в начале 2020-х годов (2022–2025). Все, что будет до этого времени, несерьезно.

Что касается Гелы Месхи, отца очаровательной дочки Екатерины, то он развод переносит не так трагично. В объятиях красавицы Катрин Ассии, звезды сериала «Улетный экипаж», актер компенсирует издержки сложного периода.

Будучи солнечным Тельцом, идти на резкие перемены ему трудно, поэтому, как заявлял сам актер, он пытался спасти брак. Месхи имеет Венеру в знаке Близнецов — ему нравятся женщины легкие в общении, любящие флирт и светскую жизнь. Как правило, такое положение Венеры указывает на несколько браков в жизни человека. Катрин Ассия, безусловно, влюблена, а для Гелы это, скорее всего, временное приятное увлечение.

Актера ждут еще несколько романов и вместе с этим еще некоторые трудности, даже публичные скандалы в ближайшие пару лет. Успех и карьерный рост — к 2023 году. В это время могут увеличиться заработки, которые так досадно не вписывались в брак с Климовой.

Но, надо сказать, что на момент их брака Месхи испытывал большую искреннюю любовь к Екатерине. Помешала неудачная совместимость пары. Еще раз пережить нечто подобное в любви актер сможет только к 2025 году. Венера в Близнецах в его гороскопе даст второй шанс.

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