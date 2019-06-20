Иностранные хакеры атаковали кол-центр прямой линии с Путиным
Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» кол-центр, принимающий звонки и сообщения от граждан, подвергся массированной кибератаке из-за рубежа. Действия хакеров не успели навредить процессу, нападение было отражено.
О действиях хакеров сообщила ведущая передачи. Кибератаку подтвердили в «Ростелекоме».
— Наблюдались две мощные атаки. Силами «Ростелекома» они были отражены. На работу прямой линии никак не повлияло, — сказали представители компании в комментарии РИА Новости.
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства отвечает на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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