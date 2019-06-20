Владимир Путин назвал причину медленного решения проблемы с косатками в Приморье
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что правительство следит за ситуацией с белухами и косатками в Приморском крае. Он добавил, что данная проблема решается медленно из-за высокой стоимости млекопитающих.
— Только косатки стоят около 100 миллионов долларов, поэтому интересантов довольно много, — цитирует Владимира Путина РИА Новости.
По словам вице-премьера РФ Алексея Гордеева, правительство России приняло решение изменить нормативно-правовую базу. Теперь запрещено вылавливать косаток в культурно-просветительских целях. Это можно делать только для науки. Также возможность вылова в небольшом количестве сохранилась для народов Крайнего Севера.
Напомним, в бухте Средняя на протяжении нескольких месяцев удерживают 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и десятки белух. Власти Приморья ранее сообщали, что их могут отпустить на волю в ближайшее время.
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