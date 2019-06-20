Владимир Путин заявил о необходимости поддержать российских программистов

Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» глава государства ответил на вопрос директора «Яндекса» Елены Буниной о возможности выхода компании на международный уровень с помощью государства.

— Мы хотим построить международную технологическую компанию, чтобы восхищались нашими сервисами. Наша технология беспилотного вождения — одна из лучших в мире, но есть проблема с законодательством. Может ли государство сделать правовые режимы, чтобы мы могли прорываться раньше других государств? — спросила Бунина.

По словам Путина, отталкиваться в решении этого вопроса нужно от особенностей самой страны. Он отметил, что уже сейчас «Яндекс» конкурирует с системой «Гугл», в том числе благодаря поддержке государства.

Для программистов в этой и других сферах производства нужно обеспечить необходимый рынок, чтобы гарантировать суверенитет и безопасность.

17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.

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