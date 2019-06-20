Следователи ведут проверку по делу ребенка, выпавшего из окна в Химках
Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели семилетнего мальчика в Химках.
Известно, что 19 июня ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома. Сообщается, что мальчик находился дома с родителями. По предварительным данным, ребенок играл на подоконнике и выпал из окна случайно.
— 19 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что под окнами многоэтажного жилого дома в Химках обнаружено тело семилетнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Московской области.
Детали происшествия выясняются следственным отделом по городу Химки, организовано проведение доследственной проверки. Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва».
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