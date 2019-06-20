Игровую детскую площадку на Малой Тульской улице приспособят для прогулок с малышами

Любовь Кузнецова встретила корреспондента «ВМ» на детской площадке: здесь женщина обычно гуляет с трехлетней дочерью Машей.

Подходим к железной карусели, предназначенной для дошкольников. В этот день на ней никто не катается. Молодая мама пытается покрутить аттракцион: карусель со скрипом совершает пол-оборота и сразу останавливается.

Ясно, что воспользоваться таким аттракционом не получится. Возмущает Кузнецову и состояние установленных во дворе качелей.

— Они подвешены на цепях, которые уже заржавели, — объясняет жительница. — Регулярно к нам приходит сотрудник ГБУ «Жилищник» и обклеивает крепления изолентой, чтобы они не травмировали руки детей. Но почему нельзя их заменить? Но больше всего, по словам Любови, жителей беспокоит старая железная горка. Ее ступеньки приварены слишком высоко и на большом расстоянии друг от друга, и из-за такой конструкции дети не могут на нее взобраться.

— В этом дворе гуляют малыши, которые ходят в детский сад, расположенный по соседству, — рассказывает Любовь Кузнецова. — По вечерам здесь очень многолюдно, а для детей дошкольного возраста нет никаких развлечений. Ребятам нравится кататься с горки, но для этого родителям приходится самим залезать на ступеньки и уже на руках поднимать своих детей.

Во время нашего визита на площадку дочь Кузнецовой Маша захотела скатиться с горки. Девочка попробовала подняться самостоятельно, но дотянуться ногой до ступеньки у нее не выходит — слишком высоко. Приходится просить маму.

— И так каждый раз. Если не помогать, то ребенок может упасть, — отмечает Любовь Кузнецова. — Во дворе уже были случаи, когда дети получали травмы.

Ее соседка по двору Ирина Комлева рассказала, что ее ребенок пострадал, пытаясь залезть на горку.

— Он не удержал равновесие и соскочил со ступеней. Отделался ушибом руки, — вспоминает Ирина.

Другая местная жительница, Александра Давыдова, услышала наш разговор и поделилась мнением о горке.

— Мало того что горка опасна, так из-за железного покрытия она доставляет неудобства жильцам нашего дома, — пожаловалась женщина. — Сейчас лето, окна у всех открыты. Дети стучат ногами по горке — получается много шума. Все это с утра до вечера слышат наши соседи.

Молодые мамы надеются, что детскую площадку благоустроят, а горку заменят или отремонтируют таким образом, чтобы она стала безопасной для детей дошкольного возраста. К слову, согласно ГОСТу по безопасности детских площадок расстояние от передней кромки одной ступени до передней кромки следующей ступени горки должно быть не более 240 миллиметров.

Мы обратились в управу Даниловского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Там заверили, что просьбы жителей будут учтены. Площадку благоустроят и установят на ней новые игровые формы, в том числе для малышей. Работы проведут в рамках программы комплексного благоустройства района. Глава управы Даниловского района Ольга Конюхова пообещала, что ГБУ «Жилищник» учтет этот адрес при формировании планов на 2020 год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Конюхова, глава управы Даниловского района:

— Конструкция горки в данном дворе соответствует нормам. Но все дело в том, что предназначена она не для малышей, а для детей более старшего возраста — от семи лет. Ближайшие обустроенные для дошкольников площадки расположены по адресам: улица Малая Тульская, 2/1, корп. 5, и улица Малая Тульская, 16. А здесь мы установим табличку, разъясняющую, на какой возраст рассчитана горка.