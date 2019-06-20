Плоггинг: беги и убирай планету

Совмещать приятное с полезным — бегать и убирать территорию одновременно — придумал швед Эрик Альстрем. В 2016 году, занимаясь бегом трусцой, он обратил внимание на лежащие на дороге бумажки. Решил их поднять и выбросить в мусорный контейнер. «А почему бы не делать так всегда?» — задумался он. К тому же, такая зарядка с наклонами показалась ему полезной.

Свои действия он назвал «плоггинг», по аналогии с английским «джоггинг» (бег трусцой).

— Наш шведский экофитнес может изменить мир, — любит шутить Эрик.

Используя социальные сети, его последователи организуют спортивные сборы мусора по всему миру. Придумали даже систему «послов» — добровольных помощников, им даже присваивается определенный статус: посол-грамм, посол-килограмм и, наконец, посол-тонна. Ранг «посла» зависит от количества плоггингов и привлеченных к ним людей. Денежного стимула нет, только почет.

Эрик и его последователи активно работают с бизнес-партнерами. На дополнительные средства изготавливаются майки и стикеры, покупаются защитные перчатки для участников пробежек, организуется питание и транспортировка мусора к специальным контейнерам.

— Физическая активность противодействует депрессии, лишнему весу и раковым заболеваниям. Сегодня шведы среднего возраста более 60 процентов своего времени проводят в сидячем положении. А согласно исследованиям Karolinska Institutet, риск заболеваний удваивается, если человек физически неактивен. Это касается и взрослых, и детей. Начните заниматься плоггингом, чтобы жить дольше! Надо бороться с мусором. Кстати, пластмасса, которой сегодня так много, попадает в океаны. И если человечество продолжит мусорить с той же скоростью, что и сейчас, то в них к 2050 году пластика будет больше, чем рыбы. Это страшно, потому что морские обитатели принимают пластик за планктон, а потом он вместе с рыбой попадает на наш стол, — уверен Эрик.

Последователи плоггинга есть и в столице России. Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с основателем проекта «Плоггинг.ру» Александром Благовым.

— В России есть несколько организаций, занимающихся плоггингом. Мы продвигаем эту идею в различных компаниях. Вместо того чтобы ехать на корпоративный шашлык, собираем команду — человек 25–30 — и, организовав пробежку, убираем мусор. Обычно акцию проводим в московских и подмосковных парках. Но в городе плоггингом заниматься становится все сложнее, особенно в последний год. Коммунальщики хорошо работают.

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