Полицейским Западного округа назначили временного руководителя
Полковник внутренней службы Марат Мустафаев ранее занимал должность заместителя начальника Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД по Москве. До этого он на протяжении восьми лет работал ЮЗАО.
Временный руководитель полицейских ЗАО родом из Казани, окончил местный Авиационный институт имени А.Н. Туполева.
Сразу после вуза стал участковым инспектором. Марат Алимович женат, воспитывает сына и дочь.
— Полковник внутренней службы Марат Мустафаев награжден медалями «За отличие в службе» III, II и I степеней, «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Напомним, что предыдущий глава округа — генерал полиции Андрей Пучков — по ходатайству министра внутренних дел Владимира Колокольцева был освобожден от занимаемой должности указом президента России Владимира Путина.
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