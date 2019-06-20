Пожарные усилили контроль за лесами и парками из-за жары

Снизить градус жары отчасти помогают автоматические системы полива. Они спасают растения от засухи и по мере необходимости увлажняют газоны. Дороги от пыли промывают каждый день. Как правило, по утрам, чтобы большие поливочные машины не мешали посетителям парка наслаждаться неспешными прогулками.

— Тем не менее у нас два полностью заправленных автомобиля постоянно дежурят в гараже, — рассказал директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин. — И в случае возгорания они тут же, не дожидаясь пожарных, выезжают на место, чтобы «схватить» огонь.

Как показывает практика, основная причина возгораний в парках — кулинарная, приготовление шашлыков в запрещенных местах. Особенно отдыхающие любят разводить костры на лужайках вблизи водоемов. Поэтому в парках, в частности в «Сокольниках», у воды всегда дежурят сотрудники охраны.

Летом к ним присоединяются дополнительные патрули. Несколько раз в день они обходят всю территорию парка, заглядывая в самые удаленные уголки.

— Случаи, когда кто-то все-таки решил пожарить у нас шашлыки, единичны, — говорит Лапшин. — И чаще всего достаточно сделать замечание, чтобы люди сами все потушили. Но если уж совсем какая-то конфликтная ситуация, вызываем полицию.

За тем, как посетители соблюдают правила противопожарной безопасности, следят и в лесопарках города, которые относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ). Ежедневно их патрулируют инспекторы Мосприроды.

— К сожалению, встречаются несанкционированные пикниковые точки, на которых люди жгут костры, — сказал глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, напомнив, что с 2013 года штраф для обычного человека за разведение огня на зеленых территориях составляет пять тысяч рублей.

Сейчас на ООПТ развивают систему видеонаблюдения, которая поможет отслеживать нарушителей.

СПРАВКА

Жарить шашлыки в Москве можно только в специально оборудованных зонах. Так, на особо охраняемых природных территориях столицы организовано 250 точек для пикников. Это площадки, где есть столы, скамейки, навесы, мусоросборники, информационные щиты и ящики с песком, мангалы, в которых можно жечь древесный уголь.

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