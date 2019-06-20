«В мире идет кибервойна»: эксперт о предложении Путина ввести общемировые правила действий в киберпространстве

Во время прямой линии Владимир Путин рассказал о том, что Москва предлагала Вашингтону разработать некоторые правила поведения и действий в киберпространстве, которые могли бы помочь урегулировать и контролировать вопросы кибертерроризма. К сожалению, данная инициатива не получила развития из-за бездействия со стороны США. Тем не менее, отметил президент, Россия внимательно следит за своей безопасностью, в том числе и в киберпространстве.

«Вечерняя Москва» связалась с руководителем агентства кибербезопасности Евгением Лифшицем. Он рассказал о том, какие правила действий должны быть разработаны в киберпространстве и почему именно сегодня они так необходимы.

— Эти правила должны быть разработаны не между США и Россией, а между всеми странами. Киберпреступность имеет не локальный, а мировой характер. Именно из-за нее эвакуируют сотни зданий и тысячи людей, и это происходит не только у нас. Правила поведения в киберпространстве должны быть сквозными — только это поможет оперативно раскрывать подобные преступления, ведь трафик может идти сразу через несколько стран. Должна быть договоренность всех спецслужб мира. Мы понимаем, что сейчас в мировом пространстве идет кибервойна, война информационная, и иногда мы видим ее отголоски. Пока это не приводит, допустим, к отключениям систем управления самолетами или к другим подобным трагическим последствиям, но угроза растет.

— Какие действия должны предпринять государства, чтобы минимизировать риск киберпреступлений?

— Страны должны договориться о том, что будет вне закона. Нужно создать некий пакт, запретить определенные действия, как, к примеру, введен запрет на атомное оружие, на какие-то ракеты. Порой урон от кибертерроризма может оказаться не меньшим, чем от оружия. Правила поведения должны быть сквозными. Это правила расследования киберпреступлений, их предупреждение, совместное отслеживание плохого трафика, DDOS-атак и множество других пунктов, которые могли бы обеспечить условия мирного сосуществования в киберпространстве для всех стран.

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