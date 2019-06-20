Батюшку на электросамокате засняли во Владикавказе
В одной из социальных сетей появилось забавное видео: священник из Владикавказа едет на электросамокате. Вот он оглядывается по сторонам и резво (на приличной скорости) пересекает перекресток.
Это видео разделило пользователей соцсети на два лагеря. Одни хвалят батюшку за современный подход к средствам передвижения, другие ругают автора видео: что за глупость — снимать человека, который просто едет на самокате?
На самом деле это не глупость. Священник едет на электрическом самокате не по тротуару, а по проезжей части, нарушая тем самым правила дорожного движения.
Дело в том, что водители такого транспортного средства пока приравниваются к пешеходам, а потому обязаны передвигаться либо по тротуару, либо по обочине. Герой видео мчится по центру полосы, создавая опасную ситуацию как для себя, так и для других участников движения.
Проблему с электросамокатами сегодня уже пытаются урегулировать. Предлагается ввести права и убрать этот быстроходный транспорт с тротуаров.
Читайте также: Электротранспорт активно развивается в мегаполисах