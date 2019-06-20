Нежилое помещение вблизи станции метро «Бауманская» выставлено на торги
Его сможет приобрести победитель электронного аукциона, организованного Департаментом города Москвы по конкурентной политике.
Стартовая цена — 47,9 миллиона рублей. Нежилой объект свободного назначения находится по адресу: Спартаковская площадь, дом 1/2.
— На торги выставлен объект коммерческой недвижимости, расположенный на первом и цокольном этажах жилого дома на первой линии. В помещениях объекта продажи произведен ремонт, все коммуникации находятся в рабочем состоянии. Таким образом, победитель предстоящего аукциона получит готовый для эксплуатации объект в центре города с выездом на ТТК и вблизи метро «Бауманская», — сообщил глава департамента Геннадий Дегтев.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 июня, торги пройдут 4 июля.
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